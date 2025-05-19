Анонсирован приезд Трампа в Россию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал приезд в Россию главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам Ушакова, Трамп приедет в Россию как к важнейшему торгово-экономическому партнеру США. При этом помощник российского президента добавил, что это случится только после окончания украинского конфликта.

Помимо этого Ушаков также заявил, что переговор между Трампом и Путиным прошел в «конструктивном и откровенном ключе».

«Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа. Беседа <…> прошла в таком взаимоуважительном ключе, что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом», — заявил он.

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