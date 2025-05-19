Путин прокомментировал разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ряд вопросов текущей международной и двусторонней повестки, пишет РИА Новости.

Российский лидер после переговоров вышел к журналистам и сделал ряд заявлений.

«Разговор более двух часов, содержательный и весьма откровенный, поэтому и весьма полезный», — пояснил Путин.

Президент уточнил, что поблагодарил Трампа за помощь в возобновлении переговоров которые были прерваны Украиной в 2022 году.

По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Он добавил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

«Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны», — заметил Путин.

Напомним, что ходе предшествующих переговоров, которые прошли 18 марта, Путин выразил признательность Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.