Трамп встретится с временным президентом Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп проведет встречу с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал чиновник из администрации Трампа, американский президент проведет встречу с Ахмедом аш-Шараа 14 мая. Каких-либо дополнительных подробностей этого разговора собеседник издания не предоставил.

«Президент согласился поприветствовать завтра сирийского президента, находясь в Саудовской Аравии», — сообщает издание.

При этом эмиратская газета The National сообщает, что встреча политиков состоится на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Издание также утверждает, что Трамп и аш-Шараа проведут короткую 45-минутную встречу.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что глава Белого дома приедет на переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, если встречу посетит его российский коллега Владимир Путин.