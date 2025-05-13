Келлог: Трамп прилетит на переговоры в Стамбуле, если встречу посетит Путин

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что глава Белого дома приедет на переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, если встречу посетит его российский коллега Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.

По словам Келлога, Белый дом рассчитывает на прибытие на переговоры в Стамбуле Путина. Спецпосланник подтвердил, что в этом случае на встречу также прилетит Трамп. При этом Келлог добавил, что у США есть «перечень условий», которые необходимо будет обсудить во время переговоров.

«Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча», — заявил Келлог.

Эту информацию также подтверждает CNN со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома. По словам собеседника издания, присутствие Трампа остается «открытым вопросом», но прибытие на переговоры Путина может стать решающим фактором.

«Возможное присутствие президента остается открытым вопросом, который во многом будет зависеть от того, будет ли присутствовать его российский коллега», — сообщает источник.

Ранее Трамп заявил, что он может прилететь на встречу делегаций России и Украины в Турции.