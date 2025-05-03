Стала известна причина госпитализации Вучича

Состояние здоровья президента Сербии Вучича, прервавшего визит в США и прошедшего медобследование в Белграде, стабильное и удовлетворительное, рассказал кардиолог Драган Динчич. Об этом пишет портал Srbija Danas.

Медик отметил, что на протяжении многих лет наблюдает за здоровьем сербских президентов, в частности, лечил Тадича и Николича.

По его словам, во время пребывания в США президент почувствовал сильную боль в груди, которая быстро прекратилась. После консультации с медиками Вучич принял решение вернуться в Белград.

«За последние десять с лишним лет у президента [Вучича] трижды возникали подобные проблемы, и в основном они были связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением», — пояснил Динчич.

Врачи в столице Сербии приняли решение об экстренной госпитализации президента в Военно-медицинскую академию.

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«После проведения необходимых обследований и анализов медицинский совет [академии] может заключить, что текущее состояние здоровья Вучича стабильное и удовлетворительное», — уточнил кардиолог.

По его словам, совет скорректировал терапию и рекомендовал продолжить регулярное наблюдение и лечение.

Нереалистично ожидать, что президент сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в ближайшие несколько дней, констатировал Динчич.