Вучич экстренно госпитализирован

Врачи экстренно госпитализировали президента Сербии Александра Вучича в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Об этом пишет портал Srbija Danas.

По данным портала, в академии президента страны встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич, бывший врач Бориса Тадича, прежнего президента Сербии.

Напомним, что в среду, 30 апреля, Вучич прилетел с государственным визитом в США. Глава государства встретился с предпринимателями и рядом высокопоставленных политиков.

Вучич внезапно заболел во время визита в США

В субботу, 3 мая, глава Сербии внезапно почувствовал себя плохо. После консультации с врачами он отменил встречи и вылетел в Белград.

Журналисты отметили, что власти пока не раскрывают, чем конкретно заболел Вучич.