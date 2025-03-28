Зеленский оказался разочарован саммитом в Париже

Владимир Зеленский выразил свое разочарование итогами саммита в Париже. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Le Monde.

Как сообщает издание, итоги саммита в Париже разочаровали Зеленского. Причиной для этого стал вопрос об отправке европейского военного контингента на Украину. Как отмечает издание, участники саммита не пришли к единому мнению по этому вопросу.

«Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что план отправки солдат на Украину “не был поддержан единогласно”. Зеленский не скрывал своего разочарования по поводу завершения переговоров», — сообщает издание.

Источник также сообщает, что встреча в Париже показала «наличие множества вопросов, но мало ответов».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от Евросоюза.