Зеленский: Украина будет получать больше разведданных от ЕС

Владимир Зеленский заявил, что договорился с партнерами из Евросоюза о расширении доступа Украины к разведданным. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга, посвященного итогам встречи «коалиции желающих».

«Мы договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших коллег в ЕС», — сказал он.

Также, по словам Зеленского, он договорился с европейскими союзниками о доступе Украины к их складам с боеприпасами.