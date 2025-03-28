Вэнс раскрыл планы США по Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл планы Белого дома по Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вэнса, США не собираются расширять свое военное присутствие в Гренландии. Однако вице-президент подчеркнул, что Белый дом хочет инвестировать в те ледоколы и военные корабли, которые уже присутствуют на территории острова. Таким образом, как уточнил Вэнс, США могут обеспечить себе лидерство в Арктике.

«Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы делаете (американские военные — прим. ред.), является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение», — заявил он во время посещения космической базы в Гренландии.

Трамп заявил, что США нужна Гренландия

Ранее Вэнс прибыл на космическую базу США в Гренландии.