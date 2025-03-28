"Это большая проблема". Вэнс сделал первое заявление после посадки в Гренландии

AP: вице-президент США Вэнс прибыл на космическую базу в Гренландии
Лайнер делегации Соединенных Штатов с вице-президентом Джей Ди Вэнсом сел на космической базе страны Питуффик в Гренландии. Об этом пишет The Associated Press (AP).
Вскоре после прибытия Вэнс встретился с американскими военнослужащими, размещенными на космической базе.
Вице-президент отметил, что он «действительно заинтересован в безопасности в Арктике».
«Как вы все знаете, это большая проблема, и она будет только расти в ближайшие десятилетия», — подчеркнул Вэнс.
Джею Ди Вэнсу пришлось сопровождать жену в Гренландию из-за недовольства местных
Журналисты заметили, что изначально планировалось посещение ряда военных объектов. Часть программы была сокращена так как датчане и жители острова выразили возмущение тем, что маршрут не был согласован с властями региона.