"Это большая проблема". Вэнс сделал первое заявление после посадки в Гренландии

Лайнер делегации Соединенных Штатов с вице-президентом Джей Ди Вэнсом сел на космической базе страны Питуффик в Гренландии. Об этом пишет The Associated Press (AP).

Вскоре после прибытия Вэнс встретился с американскими военнослужащими, размещенными на космической базе.

Вице-президент отметил, что он «действительно заинтересован в безопасности в Арктике».

«Как вы все знаете, это большая проблема, и она будет только расти в ближайшие десятилетия», — подчеркнул Вэнс.

Джею Ди Вэнсу пришлось сопровождать жену в Гренландию из-за недовольства местных

Журналисты заметили, что изначально планировалось посещение ряда военных объектов. Часть программы была сокращена так как датчане и жители острова выразили возмущение тем, что маршрут не был согласован с властями региона.