Трамп раскрыл, зачем ему Гренландия

Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему он так хочет сделать Гренландию новым штатом США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Во время интервью Трампа Винсу Колианезе, глава Белого дома заявил, что присоединение Гренландии поможет США в вопросах международной безопасности. Как объяснил Трамп, остров является стратегически важной территорией.

«Гренландия нужна нам для международной безопасности. Мы должны получить ее», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия «будет чем-то в будущем» США.