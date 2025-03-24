Трамп сделал новое заявление о Гренландии

Президент США Дональд Трамп считает, что Гренландия может стать одним из элементов в будущем Соединенных Штатов.

После заседания кабинета в Белом доме журналисты попросили президента прокомментировать планирующийся визит в Гренландию американской делегации во главе с женой вице-президента США Ушей Вэнс.

"Она очень милая женщина, и ей нравится концепция Гренландии, поэтому она собирается туда. И, полагаю, что туда собираются [госсекретарь США] Марко [Рубио] и некоторые другие. Но нас пригласили, и им (жителям Гренландии - прим. ТАСС) очень нравится эта идея, потому что они были в некотором смысле заброшены, как вы знаете, к ним не относились хорошо, не заботились о них", - сказал он.

"И я думаю, что Гренландия будет чем-то, что может быть в нашем будущем. Полагаю, это важно. Это важно с точки зрения международной безопасности. Если вы посмотрите на корабли вокруг Гренландии, у вас [там] есть Россия, у вас есть Китай, у вас есть много разных людей и много разных мест, и это не может продолжаться так, как сейчас. Так продолжаться не может. Я сделаю заявление: этого не будет", - резюмировал Трамп.

Накануне пресс-служба Белого дома объявила, что жена вице-президента США посетит Гренландию 27-29 марта. Газета The New York Times сообщила, что на остров также нанесут визит помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики страны Крис Райт: они посетят американскую военную базу в Гренландии.

Трамп 4 марта заявил, что одобрил бы решение населения Гренландии о вхождении этой автономной территории Дании в состав США. Американский лидер ранее неоднократно говорил о том, что остров должен присоединиться к Соединенным Штатам. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от этой территории. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.