Зеленский назвал предварительную дату встречи с Трампом

Владимир Зеленский назвал дату, в которую может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с журналистами Зеленский заявил, что сейчас его команда ведет подготовку к встрече с Трампом. По его словам, «рабочей датой» для встречи является 28 февраля.

«Визит нам предложили. Но я хочу получить, какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — заявил он.

Помимо этого Зеленский также добавил, что после переговоров с Трампом он планирует посетить Великобританию, чтобы попасть на встречу лидеров стран Европы.

Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в его стране пройдет встреча лидеров стран Европы, на которой будет поднят вопрос конфликта на Украине.