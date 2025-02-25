Стармер подтвердил проведение в Великобритании саммита по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в его стране пройдет встреча лидеров стран Европы, на которой будет поднят вопрос конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции на Даунинг-стрит. Как добавил Стармер, он тоже собирается посетить эту встречу.

«Я приму (представителей — прим. ред.) ряда стран в уикенд для продолжения обсуждения того, как нам двигаться дальше вместе с союзниками в свете сложившейся ситуации», — заявил он.

При этом издание Bloomberg сообщает, что встреча может состояться 2 марта. Согласно материалу издания, особенное внимание на этой встрече будет уделено возможному завершению конфликта.

Ранее в МИД России сделали заявление об участии Европы в мирных переговорах по Украине.