Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп «осознает победу России в СВО». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макгрегора, Трамп является реалистом, который «понимает, что русские победили». Он также добавил, что миру нужна нейтральная Украина.

«Президент Трамп — реалист. Я думаю, он понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности. Нам нужна по-настоящему нейтральная Украина. С Зеленским это не сработает», — заявил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Трамп получает ложную информацию о конфликте на Украине.