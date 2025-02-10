Президент США Дональд Трамп окружен людьми, которые сообщают ему ложную информацию относительно Украины.

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Такое мнение на странице в соцсети X высказал полковник в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

« У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщает ему плохую информацию об Украине», — написал Макгрегор.

По словам военного, президент США осознает, что американский народ не хочет ни с кем воевать.

До этого вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн заявил, что Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Гун Цзюн полагает, что мирное урегулирование станет возможным только при участии КНР и других стран не западного мира.

В свою очередь Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов писал, что Россия добивается устойчивых успехов в ходе конфликта на Украине, а президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению целей, поставленных в начале СВО.