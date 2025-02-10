В детстве Макрона нашли ряд странностей

Американская журналистка Кэндис Оуэнс обнаружила в рассказах президента Франции Эммануэля Макрона о своем детстве ряд странностей. О своих открытиях она рассказала у себя на YouTube-канале.

По словам Оуэнс, первая странность заключается в малом количестве информации о детстве президента Франции. Известно лишь то, что тогда он проводил много времени со своей бабушкой Жермен Ногес. Оуэнс считает, что этим можно объяснить отсутствие детских фотографий у президента Франции с братьями, сестрами и родителями. Сам президент Франции, говоря об этом времени, сказал, что его ранние годы жизни «прошли за книгами и он был немного оторванным от реальности». Это подтверждают его одноклассники, описывая его как загадочного человека. Любовь к книгам Макрону привила его бабушка, которая также известна своей скрытностью. По словам очевидцев, она часто плотно закрывала ставни в своем доме, а, выйдя на пенсию, и вовсе не выходила на улицу, находясь все время в доме, окруженная книгами.

Вторая странность заключается именно в изданиях, которые Макрон читал в подростковом возрасте. Как он сам признался, то в то время он спасался чтением книг Андре Жида и Мишеля Турнье, которых также любила его бабушка. Первый автор известен тем, что открыто признался в педофилии*, и, несмотря на это, его книги продолжают лежать на прикроватной тумбочке президента Франции и он даже предстал с одной из них на своем официальном портрете главы государства. Любимой книгой Турнье у Макрона является «Лесной царь», которая рассказывает о мифическом существе, преследующем маленьких детей. В ней также есть отрывок, где главный герой рассуждает о детях, опережающих свой возраст, что полностью совпадает с объяснением, которое СМИ дали в связи с историей о том, как его жена Брижит влюбилась в 14-летнего мальчика, а позже вышла за него замуж, когда ей было 39-40 лет.

« Н е с м о т р я н а т о , ч т о Макрон был маленьким мальчиком, он был очень развит интеллектуально. Почти что гением. Он был Моцартом. Неужели вы не понимаете? Он не был похож на обычных детей, несмотря на столь юный возраст. Мы не хотим, чтобы вы об этом думали в таком ключе», — процитировала объяснение Оуэнс.

Третья странность связана с тем, что бабушка Макрона умерла 13 апреля, что также является датой рождения его жены — Брижит.

« В э т о т д е н ь т а к ж е п о я в и л с я н а с в е т п р о е к т ЦРУ "МК-Ультра", главная цель которого заключалась в воздействии на мозг людей, в том числе с помощью изоляции. Нечто похожее произошло и с Макроном, который, похоже, провел много времени в изоляции в детстве. "МК-Ультра" проводили психологические эксперименты. Они изолировали людей и накачивали их наркотиками, в том числе ЛСД, чтобы проверить, смогут ли они заставить их совершить преступление или другой поступок. Другими словами, они пытались создать "маньчжурского кандидата" — человека, который будет выполнять приказы без лишних вопросов. Они использовали их как своего рода оружие», — рассказала Оуэнс.

Данную теорию журналистка подкрепила необычными профессиями биологических родителей Макрона, которые были психиатром и педиатром.

«Эммануэль Макрон словно выиграл джек-пот, не так ли? Но, что интересно, всплыло кое-что интересное о его матери Франсуазе. Как я уже говорила, она была педиатром и работала медицинским консультантом в Управлении социального обеспечения. Однако там она также помогала людям совершать трансгендерный* переход и занималась особой патологией, известной как первичный или врожденный псевдогермафродитизм*. И они (Макрон и его жена) держали это в секрете, когда поженились. И, конечно, когда они стали президентом и первой леди, то все эти вещи начали всплывать», — заключила Оуэнс.

Ранее американская журналистка раскрыла, что Брижит Макрон посещала в Американском госпитале в Париже специалиста по транспереходу* Патрика Бьюи.

Напомним, что слухи о том, что жена президента Франции на самом деле является мужчиной начали распространяться в СМИ в 2024 году. Журналисты считают, что настоящая Брижит Макрон исчезла без вести еще в 1961 году, и с тех пор ее место занимает ее брат Жан-Мишель Тронье. Президент Франции публично раскритиковал подобные сообщения. Позже в стране началось преследование журналистов, которые занимаются расследованием в отношении жены Макрона.

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