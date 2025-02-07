Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ей стало известно имя хирурга, который якобы оперировал жену французского президента Брижит Макрон — Оуэнс утверждает, что ранее первая леди Франции была мужчиной. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на местные издания.

По словам Оуэнс, несколько лет назад в журнале Closer появилась статья о том, что Брижит Макрон заметили в Американском госпитале в Париже — тогда СМИ предположили, что она провела косметическую операцию. Сама Брижит Макрон тогда была крайне недовольна этими публикациями, и даже публично осудила журнал за вторжение в ее частную жизнь. При этом журналист Ксавье Пуссар заметил, что реакция Брижит была чрезмерной, поскольку это был не первый подобный случай — в прошлый раз первая леди отреагировала гораздо спокойнее.

Позже Пуссар заявил, что такая реакция была вызвана тем, что Брижит посетила «выдающегося и медийного пластического хирурга, который с удовольствием цитирует Виктора Гюго. Его любимое выражение: “Женская плоть – идеальная глина”». Впрочем, имя врача Пуссар так и не назвал, однако под такое описание попал врач Патрик Бьюи, известен своими операциями по изменению пола.

« О н – к о р о л ь т р а н с г е н д е р н о й * ( « М е ж д у н а р о д н о е д в и ж е н и е Л Г Б Т » п р и з н а н о в Р о с с и и э к с т р е м и с т с к и м и з а п р е щ е н о ) ф е м и н и з и р у ю щ е й х и р у р г и и . Е с л и в ы м у ж ч и н а , п ы т а ю щ и й с я с т а т ь ж е н щ и н о й , о н с м я г ч и т ч е р т ы в а ш е г о л и ц а с п о м о щ ь ю о п е р а ц и и п о ф е м и н и з а ц и и л и ц а . И е с л и у к о г о - т о о с т а в а л с я в о п р о с , д е й с т в и т е л ь н о л и Б р и ж и т М а к р о н п р и б е г л а к е г о у с л у г а м , т о в о т в а м д о к а з а т е л ь с т в о » , — з а я в и л а О у э н с .

Ранее коррекционный трибунал Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфин Жегусс, которые также назвали мужчиной Брижит Макрон.