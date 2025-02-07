Стало известно, кто оперировал Брижит Макрон
Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ей стало известно имя хирурга, который якобы оперировал жену французского президента Брижит Макрон — Оуэнс утверждает, что ранее первая леди Франции была мужчиной. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на местные издания.
По словам Оуэнс, несколько лет назад в журнале Closer появилась статья о том, что Брижит Макрон заметили в Американском госпитале в Париже — тогда СМИ предположили, что она провела косметическую операцию. Сама Брижит Макрон тогда была крайне недовольна этими публикациями, и даже публично осудила журнал за вторжение в ее частную жизнь. При этом журналист Ксавье Пуссар заметил, что реакция Брижит была чрезмерной, поскольку это был не первый подобный случай — в прошлый раз первая леди отреагировала гораздо спокойнее.
Позже Пуссар заявил, что такая реакция была вызвана тем, что Брижит посетила «выдающегося и медийного пластического хирурга, который с удовольствием цитирует Виктора Гюго. Его любимое выражение: “Женская плоть – идеальная глина”». Впрочем, имя врача Пуссар так и не назвал, однако под такое описание попал врач Патрик Бьюи, известен своими операциями по изменению пола.
«Он – король трансгендерной* («Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) феминизирующей хирургии. Если вы мужчина, пытающийся стать женщиной, он смягчит черты вашего лица с помощью операции по феминизации лица. И если у кого-то оставался вопрос, действительно ли Брижит Макрон прибегла к его услугам, то вот вам доказательство», — заявила Оуэнс.
Ранее коррекционный трибунал Парижа вынес приговор Наташе Рей и Дельфин Жегусс, которые также назвали мужчиной Брижит Макрон.