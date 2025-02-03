Трамп решил судьбу USAID

Президент США Дональд Трамп решил судьбу Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению Трампа, USAID будет объединен с государственным департаментом. Кроме того, глава Белого дома также решил сократить штат Агентства.

Точное содержание реформы станет известно в ближайшие дни. Отмечается, что USAID продолжит отвечать за гуманитарную помощь, однако финансирование агентства может быть сокращено.

Ранее Трамп рассказал о своих переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.