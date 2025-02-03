Трамп раскрыл подробности переговоров с Трюдо
Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсетях, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.
Американский лидер уточнил, что обсудил с канадским премьером ситуацию на фоне введения 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики.
«Канада даже не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на своей территории. Как так? И таких вещей много, но также есть и война с наркотрафиком», — отметил Трамп.
Президент напомнил, что в США сотни тысяч людей погибли от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой.
Названо возможное место переговоров Путина и Трампа
Трамп резюмировал, что планирует снова поговорить с Трюдо. Он добавил, что разговор состоится в 15:00 (23:00 мск).