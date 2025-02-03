Трамп раскрыл подробности переговоров с Трюдо

Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсетях, что провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер уточнил, что обсудил с канадским премьером ситуацию на фоне введения 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики.

« К а н а д а д а ж е н е п о з в о л я е т а м е р и к а н с к и м б а н к а м о т к р ы в а т ь с я и в е с т и б и з н е с н а с в о е й т е р р и т о р и и . К а к т а к ? И т а к и х в е щ е й м н о г о , н о т а к ж е е с т ь и в о й н а с н а р к о т р а ф и к о м » , — о т м е т и л Т р а м п .

Президент напомнил, что в США сотни тысяч людей погибли от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой.

Названо возможное место переговоров Путина и Трампа

Трамп резюмировал, что планирует снова поговорить с Трюдо. Он добавил, что разговор состоится в 15:00 (23:00 мск).