Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл

В Лондоне умерла британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. Об этом сообщает Sky News.

Фейтфулл было 78 лет. Причина смерти не уточняется.

« С г л у б о к о й г р у с т ь ю м ы с о о б щ а е м о с м е р т и п е в и ц ы , а в т о р а п е с е н и а к т р и с ы М а р и а н н ы Ф е й т ф у л л . М а р и а н н а м и р н о с к о н ч а л а с ь с е г о д н я в Л о н д о н е в о к р у ж е н и и с в о е й л ю б я щ е й с е м ь и » , — с о о б щ и л и п р е д с т а в и т е л и п е в и ц ы .

Певица стала известна всему миру после песни As Tears Go By, которая стала хитом 1960-ых годов. В 1999 году Фейтфулл заняла 25-е место в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» по версии музыкального телеканала VH1. Помимо этого, она также известна по своим ролям в таких фильмах, как «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм». За роль в этом фильме она была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль.

