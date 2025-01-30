Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл
В Лондоне умерла британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. Об этом сообщает Sky News.
Фейтфулл было 78 лет. Причина смерти не уточняется.
«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Марианна мирно скончалась сегодня в Лондоне в окружении своей любящей семьи», — сообщили представители певицы.
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Певица стала известна всему миру после песни As Tears Go By, которая стала хитом 1960-ых годов. В 1999 году Фейтфулл заняла 25-е место в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» по версии музыкального телеканала VH1. Помимо этого, она также известна по своим ролям в таких фильмах, как «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм». За роль в этом фильме она была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучшую женскую роль.
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