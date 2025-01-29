Умер заслуженный артист России Борис Улитин
В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Борис Улитин.
Об этом сообщил городской комитет по культуре.
— Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, — говорится в сообщении комитета.
Он вырос в семье деятелей искусства: его отец был руководителем театра на Литейном, а мать — балериной Мариинского театра. Все свое детство Борис Утилин провел за кулисами. Во время блокады Ленинграда, оставшись под опекой своей тети, он пережил тяжелые времена, пока в 1943 году не смог снова встретиться со своей матерью. После окончания театрального института молодого актера заметил Николай Акимов и пригласил его в труппу Театра комедии, где Улитин проработал почти 60 лет.
Утилин подарил свой голос более чем сорока персонажам кинофильмов и мультфильмов, включая такие известные картины, как «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.