Умер заслуженный артист России Борис Улитин

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Борис Улитин.

Об этом сообщил городской комитет по культуре.

— У ш е л и з ж и з н и з а с л у ж е н н ы й а р т и с т Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и ж и т е л ь б л о к а д н о г о Л е н и н г р а д а Б о р и с У л и т и н , — г о в о р и т с я в сообщении комитета.

Он вырос в семье деятелей искусства: его отец был руководителем театра на Литейном, а мать — балериной Мариинского театра. Все свое детство Борис Утилин провел за кулисами. Во время блокады Ленинграда, оставшись под опекой своей тети, он пережил тяжелые времена, пока в 1943 году не смог снова встретиться со своей матерью. После окончания театрального института молодого актера заметил Николай Акимов и пригласил его в труппу Театра комедии, где Улитин проработал почти 60 лет.

Утилин подарил свой голос более чем сорока персонажам кинофильмов и мультфильмов, включая такие известные картины, как «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.