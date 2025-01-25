В Приднестровье раскритиковали визит Санду в Киев

Депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов считает, что визит президента Молдавии Майи Санду в Киев выглядит как пренебрежение к страданиям граждан из-за энергетического кризиса. Политолога цитирует РИА Новости.

В субботу Санду намерена приехать в Киев для обсуждения тем безопасности, энергетики и торговли.

Сафонов считает, что этим визитом Санду выражает пренебрежительное отношение к молдаванам и приднестровцам, страдающим энергетического кризиса.

«Такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ», — сказал Сафонов.

По его словам, сегодня растет риск эскалации конфликта в регионе. Санду отказывается от диалога с Москвой и Тирасполем. «Её кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации» на территории бывшего СССР. Последствия конфликта непредсказуемы.

«От того, когда пойдёт газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации», — добавил Сафонов.

Санду заявила о визите в Киев

Накануне глава Приднестровья предупредил, что ситуация в регионе может привести к конфликту России и НАТО с применением ядерного оружия.