Санду заявила о визите в Киев

Президент Молдавии Майя Санду рассказала в соцсетях, что в субботу, 25 января, намеревается поехать с рабочим визитом в Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Глава республики уточнила, что Владимир Зеленский пригласил ее посетить Киев с тем, чтобы обсудить ряд вопросов международной повестки.

«В ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению" Зеленского», — отметила Санду.

Политик заметила, что в беседе с украинской стороной заявит о дальнейшей поддержке Киева.

Санду поставила условие России

Президент заметила, что планирует в беседе с украинским лидером поднять вопросы безопасности, логистики, энергетики.