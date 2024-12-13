В США выступили с призывом к Зеленскому

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского немедленно прекратить боевые действия. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам Дэвиса, Зеленскому необходимо срочно связаться с президентом России Владимиром Путиным, либо главой Белого дома Джо Байденом, чтобы обсудить немедленную остановку всех боевых действий. Как считает бывший подполковник, если Зеленский не сделает этого, то положение ВСУ может стать еще хуже. При этом Дэвис считает, что никакая помощь от стран Запада уже не сможет помочь Украине.

«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — заявил он.

Ранее Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине 13 декабря.