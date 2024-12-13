Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России утром 13 декабря стал одним из самых масштабных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — высказался политик.

Зеленский призвал страны Запада к поставкам систем противовоздушной обороны на фоне массированного удара. По его подсчетам, ВС России выпустили минимум 93 крылатых и баллистических ракеты по объектам инфраструктуры. При этом Telegram-канал Mash назвал цифру минимум в 120 использованных для удара ракет.

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13 декабря ВС России нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой.