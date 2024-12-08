Трамп обратился «с личной просьбой» к Путину

Западные СМИ проанализировали сегодняшнее послание Трампа, касающееся украинского конфликта, и пришли к выводу, что «Дональд Трамп, похоже, также обратился с личной просьбой к российскому президенту». Об этом пишет Huffpost UK.

В воскресенье Трамп написал в аккаунте социальной платформы Truth, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие».

В конце послания Трамп также упомянул о своих отношениях с Владимиром Путиным, и написал, что он ждет от него действий.

«Я хорошо знаю Владимира. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал Трамп.

Huffpost отмечает, что это была «зловещая» фраза, а Трамп, «похоже, обратился с личной просьбой к российскому президенту».

В воскресном обращении избранный президент США также призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.