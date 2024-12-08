Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал в Truth Social, что Украина желает заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт. Об этом пишет ТАСС.
Политик также призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.
Ранее сообщалось, что в Париже прошла встреча Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
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По мнению экспертов, приезд украинского лидера в столицу Франции, встреча с американским и французским коллегами, демонстрирует готовность Украины к уступкам.