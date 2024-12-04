Макрон выступит с обращением к гражданам Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед гражданами страны в четверг в 20:00 по местному времени. Об этом сообщает LeParisien со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее парламент Франции проголосовал за вынесение вотума недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Инициативу поддержал 331 парламентарий при минимуме в 288 голосов. Таким образом Барнье вынужден покинуть свой пост, а правительство Франции впервые с 1962 года уйдет в отставку с помощью вотума недоверия.

«Макрон выступит перед французами в четверг в 20:00 часов вечера», — сообщили в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что президент Франции намерен назначить нового премьер-министра в случае отставки правительства Барнье из-за вотума недоверия в течение 24 часов. Среди возможных кандидатов министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню, глава центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру и экс-премьер страны Бернар Казнев.