Раскрыты планы Макрона в случае отставки правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Отмечается, что Макрон сейчас находится с визитом в Саудовской Аравии, но намерен присутствовать во время голосования по вотуму недоверия Барнье, которое пройдет сегодня, и назначить нового премьер-министра Франции в течение 24 часов.

«Глава государства не хочет предстать без правительства перед избранным президентом США Дональдом Трампом в эти выходные», — говорится в тексте.

Ранее Макрон исключил возможность своей отставки в случае вотума недоверия правительству, назвав такие предположения «политической фантастикой».