Макрон ответил на вопрос о своей отставке

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность своей отставки, если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское СМИ.

Макрон назвал предположения о том, что он уйдет в отставку в случае вотума недоверия правительству «политической фантастикой».

«Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», — отметил он.

Ранее оппозиция левых в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход депутатов. Затем к ним также присоединились социалисты и правые, которых достаточно для необходимого большинства голосов. Голосование по вотуму недоверия французскому правительству пройдет 4 декабря. Местные СМИ полагают, что во время него будет также поднять вопрос об отставке Макрона.