Макрон ответил на вопрос о своей отставке

Макрон исключил отставку в случае вотума недоверия правительству
Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность своей отставки, если парламент проголосует против доверия нынешнему правительству страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское СМИ.
Макрон назвал предположения о том, что он уйдет в отставку в случае вотума недоверия правительству «политической фантастикой».
«Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», — отметил он.
Ранее оппозиция левых в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье из-за проведения законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год в обход депутатов. Затем к ним также присоединились социалисты и правые, которых достаточно для необходимого большинства голосов. Голосование по вотуму недоверия французскому правительству пройдет 4 декабря. Местные СМИ полагают, что во время него будет также поднять вопрос об отставке Макрона.