МИД Германии сравнил ордера МУС на арест Нетаньяху и Путина

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сравнил ситуации с выдачей ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно словам дипломата, эти ситуации являются разными. По его словам, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС, в то время как действия России в феврале 2022 года являются нарушением международного права.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции", - заявил он.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху.