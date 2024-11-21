Что известно о выдаче МУС ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, говорится в пресс-релизе инстанции.

МУС также потребовал арестовать убитого командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

ТАСС собрал основное о решении.

Вердикт суда

Палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля.

Она также выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Кроме того, МУС потребовал арестовать убитого командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. В августе армия Израиля сообщила, что его ликвидировали в результате удара 13 июля по городу Хан-Юнис в секторе Газа.

Реакция Израиля

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта ставит эту инстанцию "на сторону войны" против еврейского государства, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

История вопроса

20 мая 2024 года прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

По его словам, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по меньшей мере с 8 октября 2023 года.

Израильская сторона обжаловала эти требования.