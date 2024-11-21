Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщает Reuters.

По словам Борреля, такая инициатива МУС является оправданной, а также не носит политического характера. Кроме того, он также призвал международное сообщество уважать решение суда.

В офисе Нетаньяху высказались о выдаче МУС ордера на его арест

«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — цитирует источник Борреля.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта.