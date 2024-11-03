Нетаньяху прибыл на границу с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье посетил границу страны с Ливаном. Об этом сообщил его офис.

«Премьер-министр Нетаньяху посетил сегодня границу с Ливаном», — говорится в заявлении.

В офисе не озвучили подробности и цели поездки. Это второй подобный визит премьера на ливанскую границу менее чем за месяц.

Визит Нетаньяху состоялся после того, как в воскресенье из Ливана по израильской территории было выпущено более 100 снарядов, отмечает Al Arabiya.

Военные Израиля утверждают, что вреда они не причинили: часть была перехвачена, а часть упала в безлюдных районах.

В конце октября Нетаньяху заявил, что безопасность Израиля важнее соглашения по прекращению огня в Ливане.