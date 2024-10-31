Нетаньяху назвал главной задачей безопасность Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на встрече со старшими советниками президента США Эймосом Хокстином и Бреттом Макгёрком в Иерусалиме, что главным вопросом является не заключение соглашения по прекращению огня в Ливане, а возможность обеспечения его соблюдения и безопасность Израиля. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Нетаньяху встретился сегодня (31 октября - прим. ТАСС) в Иерусалиме с Хокстином и Макгёрком. Премьер-министр пояснил, что главным вопросом является не письменное оформление того или иного соглашения, а возможность и решимость Израиля обеспечить соблюдение соглашения и предотвратить любую угрозу своей безопасности со стороны Ливана таким образом, чтобы жители [севера Израиля] безопасно вернулись в свои дома", - говорится в заявлении.

По информации портала Axios, Хокстин и Макгёрк прибыли в Израиль 31 октября после того, как израильская сторона дала понять, что готова к продвижению сделки по прекращению огня в Ливане. 23 сентября израильские военные начали операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", во время которой наносят масштабные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В ночь на 1 октября армия Израиля объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, в ходе которой заняла несколько населенных пунктов на его территории.