Нетаньяху прокомментировал удар дрона по своей резиденции в Кейсарии

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видео в субботу, вскоре после того, как беспилотник ливанского движения атаковал его частную резиденцию в Кесарии. Об этом сообщает газета Haaretz.

На видео Нетаньяху спрашивают, «есть ли что-нибудь, что могло бы его удержать».

«Нет, нас ничто не сдержит. Мы продолжим до победы», — отвечает он.

Газета пишет, что видеозапись была опубликована в субботу в соцсети X, что «весьма необычно» для Израиля. Кроме того, данное видео не появилось в официальных каналах канцелярии премьер-министра. Также неясно, когда оно было записано.

В субботу религиозная заповедь запрещает евреям заниматься будничными делами и работать. Практически все действия в этот день под строгим запретом, в Израиле не работают магазины, организации, транспорт.

Ранее СМИ сообщили, что целью запущенного из Ливана беспилотника была частная резиденция Нетаньяху в городе Кейсария. БПЛА повредил здание, о пострадавших не сообщалось.