Запущенный из Ливана дрон атаковал резиденцию Нетаньяху

Целью запущенного из Ливана беспилотника, повредившего здание в израильском городе Кейсария, была частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. О пострадавших не сообщается, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник.

Собеседник портала отметил, что полиция оцепила район, в котором расположено поврежденное здание.

«БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет», — уточнили в канцелярии Нетаньяху.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории. Два дрона были перехвачены, еще один врезался в здание в Кейсарии.