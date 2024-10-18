Эксперт оценил способность ХАМАС ответить на ликвидацию лидера группировки Израилем

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал ликвидацию Израилем главы ХАМАС Яхьи Синвара, а также рассказал о его преемнике, новом лидере палестинского исламистского движения Халеде Машале.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что в ходе проведенной ЦАХАЛ операции 16 октября был ликвидирован глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар, преемник Исмаила Хании, убитого в июле в Тегеране. Его гибель была подтверждена после завершения процесса опознания тела. Как уточнили в полиции Израиля, первоначальная идентификация проводилась путем сравнения зубов, затем сопоставили отпечатки пальцев. Отмечалось, что израильские солдаты выслеживали Синвара около года. В последние несколько недель они действовали в южной части сектора Газа, где, согласно разведданным, находились несколько высокопоставленных членов ХАМАС.

Израильтяне в последнее время целенаправленно таргетируют и лидеров ХАМАС, и лидеров «Хезболлы». Они справедливо полагают, что если будут убирать верхушку данных группировок, то их «низы» окажутся в некоторой растерянности и хаосе, поскольку замена руководителей происходит не так просто. В «низах» ХАМАС Синвар был очень популярен – он был единственным лидером движения, который на протяжении всего конфликта с Израилем находился в секторе Газа и был близок к людям. Но и [новый глава движения ХАМАС] Халед Машаль тоже не новичок - он стоял у истоков формирования движения. Это образованный человек, который в ХАМАС всегда занимался политическими и финансовыми вопросами, но не военными. Он долгое время возглавлял политбюро ХАМАС, а после ликвидации основателя движения шейха Ахмеда Ясина в 2004 году Машаля даже называли новым негласным лидером. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт выразил мнение, что после ликвидации Синвара переговоры между ХАМАС и Израилем на некоторое время прекратятся.

«Это связано с тем, что пока до конца неясно, как будет перегруппировываться ХАМАС. При этом, полагаю, что среди всех оставшихся руководителей группировки Халед Машаль является той фигурой, которая больше остальных подходит для возобновления переговоров», - подчеркнул специалист.

Чупрыгин добавил, что с военной точки зрения смерть Синвара выгодна Израилю.

«Синвар был чисто военным лидером, на своем посту он занимался организацией военного сопротивления армии Израиля. И, учитывая, что в ХАМАС почти не осталось командиров среднего звена, как об этом сообщают в общедоступных СМИ, то у группировки теперь могут возникнуть проблемы. Думаю, что боевые возможности ХАМАС на сегодняшний день настолько деградировали, что полноценного ответа на ликвидацию Синвара с его стороны не последует. Чем они будут отвечать? Совершат очередной рейд? Зачем смешить народ? Сейчас ХАМАС просто пытается выжить», - сказал он.

Востоковед вместе с тем ответил на вопрос о перспективах освобождения удерживаемых в Газе израильских заложников после ликвидации Синвара.

«Это очень сложный вопрос, ответа на который практически нет. Израильская разведка говорит о том, что в живых там осталось еще порядка ста заложников, но у меня не уверенности в том, что это действительно так. Да, наверное, кто-то из заложников еще остался в живых, но, полагаю, речь идет о небольшом количестве людей. Это очень неприятная история, на самом деле есть ощущение, что военно-политическое руководство Израиля вопрос об освобождении заложников отодвинуло на третий план. Судьба заложников сейчас находится в руках их семей, которые безуспешно пытаются заставить [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху и его правительство сделать что-то в данном направлении. При этом сам Нетаньяху говорит о том, что наступательные боевые действия – это лучшая тактика для освобождения заложников. Жизнь уже показала, что это не совсем так, тем не менее этот нарратив остается», - заключил специалист.

Ранее в СМИ появилось видео последних секунд жизни лидера ХАМАС Синвара.