Военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Ролик с последними секундами жизни главы движения опубликовал Telegram-канал «Голос Израиля».

На кадрах 47-секундного видео, снятого с помощью беспилотника, предстают коридоры полуразрушенного после танкового обстрела здания. В них заметна перевернутая мебель, сломанная дверь.

Во второй половине ролика камера фокусируется на раненом мужчине, который с трудом сидит в кресле. Он сначала спокойно смотрит на беспилотник, затем подбирает палку, предположительно, фрагмент сломанного стула, и бросает в дрон.

Журналисты отметили, что после броска Синвар был «застрелен снайпером, точным выстрелом в голову».

Появились подробности убийства лидера ХАМАС Синвара

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара стала важной вехой в падении власти палестинского движения в секторе Газа.