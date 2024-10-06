Президент Израиля выступил с предложением народам Ближнего Востока

Президент Израиля Исаак Герцог предложил народам Ближнего Востока создать структуру, аналогичную НАТО. Она будет противостоять Ирану, который, по мнению Герцога, является «империей зла» и играет главную роль в разжигании конфликта в регионе. Об этом Герцог сказал в эксклюзивном интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы ясно видим, что войну ведет империя зла Иран и его прокси», — сказал израильский президент.

По его мнению, страны ближневосточного региона «могли бы найти общую стратегию выхода» из тупика и это «достижимая цель».

«Я обращаюсь к народам Ирана, Ливана и другим угнетенным нациям региона. Если мы объединимся и будем противостоять этой жестокой империи зла, то тогда мы несомненно сможем надеяться на лучшее будущее… сможем создать в регионе структуру, подобную НАТО, которая будет блокировать радикализм», — сказал Герцог.

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Герцог также заявил, что его разочаровали намерения президента Франции Макрона прекратить поставки оружия в Израиль.