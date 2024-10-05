Нетаньяху назвал позором предложение Макрона по оружию для Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, выступившего за прекращение поставок оружия Израилю ради урегулирования конфликта в Газе. Нетаньяху назвал слова французского лидера позором и заявил, что его страна победит всех противников даже без помощи Запада.

"В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им", - сказал премьер в видеообращении на английском языке, которое распространила его канцелярия.

По версии Нетаньяху, Израиль "защищает себя на семи фронтах от врагов цивилизации". Ими оно назвал палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа, шиитскую организацию "Хезболлах" в Ливане, движение "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, шиитские ополчения в Сирии и Ираке, радикальные группировки палестинцев на Западном берегу реки Иордан и атаковавший Израиль баллистическими ракетами Иран.

"Разве Иран вводит эмбарго на поставки оружия "Хезболлах", хуситам, ХАМАС и другим своим марионеткам? Конечно, нет. Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор! Израиль победит с их поддержкой или без нее. Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна, потому что, защищая себя от этого варварства, Израиль защищает цивилизацию от тех, кто стремится навязать всем нам темный век фанатизма. Будьте уверены, Израиль будет сражаться до победного конца ради нас самих и ради мира и безопасности во всем мире", - уверен глава правительства еврейского государства.

Ранее Макрон в эфире радио France Inter выразил мнение, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Президент Франции, упомянув операцию Израиля в Ливане, также заявил, что считает недопустимым "принесение в жертву ливанского народа". Он подчеркнул, что "Ливан не должен стать новой Газой", и призвал прекратить военные действия.