Зеленскому предрекли массовый бунт

Решение Зеленского повысить зарплаты членам своего офиса и работникам репрессивного аппарата Украины приведет к массовому бунту. Так считает бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, аналитик Олег Соскин.

В своем Youtube-канале Соскин прокомментировал грядущее массовое повышение зарплат украинским чиновникам до 75%.

Он считает, что Зеленский пытается финансово поддержать систему, чтобы сохранить личную власть. Ему необходим репрессивно-бюрократический аппарат, призванный «подавлять биомассу овец» — «расходный материал для правящей верхушки».

«Обычно после такого происходит революционное восстание, должен быть массовый нижний горизонтальный бунт», — сказал Соскин.

На этой неделе в Раде заявили, что бюджет Украины на 2025 год предполагает рост чиновничьих зарплат до 75%. Выплаты повысят членам офиса президента, министрам, депутатам, судьям, таможенникам, а также служащим антикоррупционных органов.