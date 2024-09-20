На Украине решили повысить зарплаты Зеленскому и его офису

Бюджет Украины на следующий год предполагает существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. Об этом сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в своем Telegram-канале. Газета.Ru

В главный финансовый документ страны внесены положения, которые увеличивают выплаты офису президента, министрам, депутатам Верховной Рады, судьям, таможенникам, а также служащим антикоррупционных органов, сообщила в пятницу депутат. Lenta.ru

«Проектом закона "О госбюджете-2025" предусмотрено увеличить фонд оплаты труда: Верховная рада (аппарат) - на 26,2%, офис президента - на 11,2%, кабмин - на 19,7%», - написала депутат в соцсети Facebook (принадлежит Meta; запрещена в России как экстремистская организация). Российская газета