Названа дата встречи Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает «РИА Новости».

Там отметили, что в рамках встречи Байден и Зеленский обсудят конфликт на Украине и стратегическое планирование Киева и поддержку США. Кандидат в президенты страны от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис проведет отдельную встречу с Зеленским.

Также указывается, что Байден и Харрис во время разговора с Зеленским подчеркнут «несокрушимое обязательство» поддерживать Киев.

Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины. По его словам, теперь самым важным является реализовать его.