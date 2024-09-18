Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины. Об этом он сообщил в обращении у себя в Telegram-канале.

По словам Зеленского, определены «все пункты, ключевые акценты, необходимые дополнения и детали к плану».

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы», — сказал он.

Зеленский указал, что теперь самым важным для Киева является реализовать данный план.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Напомним, что первые заявления о «плане победы» Зеленский сделал в конце августа. На тот момент было известно, что он включает в себя четыре пункта, первым из которых было нападение на Курскую область. Позже к ним добавился пятый пункт, который, по словам Зеленского, понадобится Украине после победы.