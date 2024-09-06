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Бывший аналитик ЦРУ раскритиковал Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ раскритиковал Зеленского
© globallookpress.com

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал Владимира Зеленского.

По словам Джонсона, Зеленский оторван от реальности, если надеется склонить Россию к своим условиям. Он также добавил, что российская сторона продолжает наращивать темпы наступления, поэтому слова Зеленского о том, что он сможет заставить Москву принять свой план победы, являются далекими от действительности.

«Вы знаете, он комик, <…> но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, <…> его слова совершенно оторваны от реальности», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о готовности «плана победы» над Россией.

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