Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что подготовил «план победы» над Россией. В настоящий момент он намеревается продемонстрировать его американскому коллеге Джо Байдену. Соответствующие заявления он сделал в четверг, 5 сентября.

По словам лидера киевского режима, план включает в себя целый ряд действий со стороны Киева и партнеров из числа стран Запада. Кроме того, он подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является лишь малой часть масштабной военной операции, которую Зеленский желает провернуть при поддержке зарубежных коллег.

— Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ, — сказал он в интервью изданию NBC News на платформе YouTube.

Зеленский приедет в Германию и попросит оружия

Украинский глава подчеркнул, что предоставить якобы конкретный «план победы» Киев мог и раньше. Однако оттягивать этот момент пришлось в связи с событиями под Курском.

Это не единственные изменения, которые в последнее время продемонстрировал Киев. В правительстве Украины начались существенные кадровые перестановки. Уже несколько министров подали свои заявления об отставке, а 4 сентября к ним присоединился и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Что изменилось в составе украинского правительства, кого еще могут снять с должности и значит ли это что-то для России, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.