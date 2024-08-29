Макрон прокомментировал слухи о встрече с Дуровым

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что он должен был встретиться с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым накануне его ареста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Макрон заявил, что не планировал встречу с Дуровым. Он также добавил, что вообще не знал о приезде предпринимателя во Францию.

«Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию. <...> Это неправда, что я кого-либо приглашал. <...> Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию», — заявил он.

Дуров просил рассказать о своем задержании близкому к Макрону миллиардеру

Кроме того, Макрон также заявил, что «полностью принимает ответственность» за предоставление Дурову гражданства Франции.

Ранее Вучич рассказал, зачем Макрон приехал в Сербию.