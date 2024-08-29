Вучич рассказал, зачем Макрон приехал в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, зачем его французский коллега Эмманюэль Макрон посетил Сербию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вучича, во время своего визита в Сербию Макрон собирается лично обсудить сотрудничество между странами, а также поднять тему военно-технических отношений. Он также добавил, что Франция является одной из тех стран, на которую равняются в Сербии.

«С искренним другом и партнером Сербии президентом Франции Эмманюэелем Макроном у нас всегда есть много важных тем для обсуждения. Во время этого визита мы рассмотрим стратегические направления для улучшения нашего сотрудничества. С экономической точки зрения, огромное значение имеет приход новых французских инвестиций, а также поддержка Парижа на нашем пути в единое Европейское экономическое пространство. В центре нашего внимания находятся вопросы сотрудничества в областях науки, технологий, инноваций, образования, экологии, энергетики и военно-технического сотрудничества», — рассказал Вучич.

Ранее премьер-министр Сербии заявил, что во время встречи Вучича и Макрона будет поднята тема конфликта на Украине.